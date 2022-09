VIDEO: इंसान ने कुत्ते को भी सिखा दिया शिष्टाचार! पानी पीने के बाद तौलिया से मुंह पोछते आया नजर

इंसान ने समाज में रहने के लिए अलग-अलग तरह के नियम, कायदे कानून बनाए जिससे सामाजिक तंत्र सुचारु ढंग से चलता रहे. सामाजिक बनावट को कायम रखे रहने के लिए इंसानों ने उठने-बैठने, बात करने और अलग-अलग मौकों के लिए मैनर्स यानी शिष्टाचार के तरीकों को भी खोजा और उन्हें जरूरी बना दिया. अब आलाम ये हो चुका है कि मानवों ने अपने लिए बनाए गए शिष्टाचार (Manners) के नियमों को जानवरों को भी सिखाना शुरू कर दिया है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Mannerful dog viral video) हो रहा है जिसमें एक कुत्ता यूं ही शिष्टाचार का पालन करता नजर आ रहा है.

क्या आपने कभी किसी कुत्ते को तौलिया से अपना मुंह (dog wiping face with towel video) पोंछते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, मगर इस वीडियो में आप देखेंगे. ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में जो वीडियो शेयर किया गया है वो काफी फनी और हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें एक कुत्ता बेहद शिष्टाचार से पानी पीते दिखाई दे रहा है.

