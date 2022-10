Funny Video: कुत्ते को पहना दी अजीबोगरीब पोशाक, एक हाथ में दिखा चाकू, सिर पर नजर आए लाल बाल!

पेट लवर्स अपने पालतू जानवरों के साथ तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करना खूब पसंद करते हैं. जो लोग कुत्ते-बिल्ली पालते हैं वो उन्हें कभी मजेदार कपड़े पहना देते हैं तो कभी उन्हें जोकर की तरह तैयार कर देते हैं. मगर इन दिनों एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके मालिक ने उसे अजीबोगरीब पोशाक (dog wear weird dress) पहना दी है जिसके बाद वो किसी हत्यारे जैसा लग रहा है!

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक कुत्ता (dog with knife video) बड़े मजेदार अवतार में नजर आ रहा है. आपने जानवरों के फैशन शो या फैंसी ड्रेस कंप्टीशन के बारे में तो सुना ही होगा. इसमें लोग अपने कुत्तों या बिल्लियों को फनी तरीके से रेडी करते हैं. इस वीडियो में भी कुत्ते को उसी तरह तैयार किया गया है.

Mo has this same costume 😂 pic.twitter.com/g4G5yg8dzd

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) October 12, 2022