स्विमिंग पूल से कपड़ा निकालने के लिए भिड़ गए कुत्ते, एक ने की पूरी मेहनत मगर दूसरा निकला मौकापरस्त!

कुत्ते जब इंसान के साथ होते हैं तो उनका रवैया अलग होता है मगर जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनका हावभाव बदल जाता है. उनके अंदर कंप्टीशन की भावना आ जाती है और वो अपने मालिक के सामने बेहतर दिखने की होड़ में लग जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है जब दो कुत्तों के बीच स्विमिंग पूल (dog fell in swimming pool video) से एक कपड़ा निकालने की होड़ शुरू हो गई.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden जानवरों से जुड़े पोस्ट शेयर करने के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (dogs fighting for cloth in swimming pool) शेयर किया गया है जिसमें दो कुत्ते स्विमिंग पूल (dog push another in swimming pool) से कपड़ा निकालते दिख रहे हैं. अब जब पालतू कुत्तों के बीच बेहतर दिखने की प्रतियोगिता है तो देखना रोचक ही होगा. इस वीडियो में भी दोनों कुत्ते कपड़ा निकालने की कोशिश करते हैं जो दिखने में मजेदार लग रहा है.



स्विमिंग पूल में गिरा काला कुत्ता

वीडियो में सफेद और काले रंग के दो कुत्ते स्विमिंग पूल के कोने में खड़े होकर पानी में पड़े रुमाल के आकार के कपड़े को देख रहे हैं. कपड़े को पास लाने के लिए उनमें से एक पैर को चप्पू की तरह चलाता है और फिर जैसे ही कपड़ा पास आता है वो उसे मुंह से पकड़ लेता है. मगर ये देखकर सफेद कुत्ता चिढ़ जाता है. वो पहले उस कपड़े को पकड़ने के लिए काले कुत्ते के दोनों पैरों के नीचे घुस जाता है और फिर अपना मुंह आगे बढ़ा देता है मगर काला कुत्ता पहले ही पूल के कोने में खड़ा रहता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे पानी में जा गिरता है. कपड़ा फिर दूर चला जाता है और दोनों पानी उसे देखते रहते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी टिप्पणी

इस फनी वीडियो को 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने कहा कि इस वीडियो को देखकर बताया जा सकता है कि वर्कप्लेस पर काम कैसे होता है. जो क्रिएटिव होता है वो काम करता है, समस्या को सॉल्व कर देता है मगर मौकापरस्त व्यक्ति क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है.

