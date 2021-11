बात सुनते-सुनते सिर टेढ़ा क्यों कर लेते हैं कुत्ते? आखिरकार वैज्ञानिकों ने उठा दिया बड़े रहस्य से पर्दा!

डॉग लवर्स (Dog Lovers) अपने पालतू कुत्तों की एक-एक हरकत पर दिल हार जाते हैं. कई लोग तो पूरे दिन बस अपने कुत्तों की हरकतों को ही देखकर बिता देते हैं. देखा जाए तो इंसान और कुत्तों का रिश्ता बहुत गहरा है और इंसान डॉग्स से जुड़ी सारी बातों के बारे में जानता है जैसे कि उसे कब भूख लगी है, कब वो बाहर जाना चाहता है या फिर कब उसे टॉयलेट जाना है मगर एक रहस्य ऐसा है जिसके बारे में इंसान शायद कम जाते हैं. वो है इंसानों से बात करते-करते कुत्ते अपना सिर एक दिशा में क्यों झुका (Why Dogs Tilt Head in One Direction) लेते हैं. अब हंगरी (Hungary Scientists Research on Dogs) के वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए इस बात का भी पता लगा लिया है.

बूडापेस्ट (Budapest, Hungary) की इओत्वोस लोरैंड यूनिवर्सिटी (Eotvos Lorand University) के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुत्ते इंसानों से बात करते वक्त अपना सिर एक तरफ क्यों झुका (Dog Tilt Head While Listening to Owner) लेते हैं. लोगों को ऐसा लगता था कि कुत्ते ऐसा तब करते हैं जब उन्हें शख्स की बात नहीं समझ आ रही होती है. मगर इस रिसर्च से ये पता चला है कि असल में इसका उल्टा होता है.

इस वजह से एक तरफ सिर झुकाते हैं कुत्ते

इस रिसर्च में कुत्तों को मालिकों से कहा गया कि वो उन्हें अलग-अलग खिलौनों का नाम बताएं. ऐसा करने के दौरान वैज्ञानिकों ने कुत्तों के हाव-भाव को स्टडी किया. शोधकर्ताओं ने पाया कि जानवर के सिर के मूवमेंट और मालिक की आवाज के बीच में एक संबंध है. आवाज की टोन के अनुसार कुत्ते का सिर टेढ़ा होता है. जब मालिक समझाने की टोन में कुछ बोलता है तो कुत्ते सिर टेढ़ा कर उसे ध्यान से सुनते हैं. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सिर टेढ़ा करने में कुत्तों की ब्रीड का भी असर पड़ता है.

ब्रीड का भी पड़ता है असर

जो कुत्ते ज्यादा समझदार ब्रीड के होते हैं और जल्दी याद कर लेते हैं वो अपने मालिक को अधिक ध्यान से सुनते हैं और अपना सिर एक तरफ झुका लेते हैं. शोध के दौरान ऐसी ब्रीड के 40 कुत्तों ने शोध के 43 फीसदी वक्त के दौरान अपना सिर टेढ़ा किया हुआ था. वहीं जिन ब्रीड्स की समझ कम होती है उन्होंने शोध के 2 फीसदी वक्त तक ही सिर को एक दिशा में झुकाया था. शोधकर्ताओं ने कहा है कि जब जानवर ध्यान से बात सुन रहा होता है तो वो सिर को झुका लेता है मगर इस दिशा में और शोध करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि जब कुत्ता सिर झुकाता है तो वो अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है. इसके बारे में रिसर्च के बाद ही पता चलेगा.