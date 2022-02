14 साल से चिंपैंजी को इंसान के बच्चे की तरह पालती थी महिला, लेकिन एक दिन चिंपैंजी ने कर दी सारी हदें पार

चिंपैंजी इंसानों से घुलमिलकर रहते हैं. लेकिन जानवर तो फिर भी जानवर ठहरा. पता नहीं कब क्या कर बैठे. ऐसा ही हुआ सैंड्रा नाम की एक महिला के साथ. उसने ट्रैविस नाम के एक चिंपैंजी के बच्चे को अपने घर में रखा. उसे बच्चे की तरह बड़ा किया. लेकिन ट्रैविस अचानक एक दिन इतना खूंखार हो गया कि उसने सैंड्रा की दोस्त की जिंदगी मौत से भी बदतर कर दी.

दरअसल ट्रैविस (Travis) नाम के इस चिंपैंजी की मां चिंपैंजी सैंक्चुअरी से भागने की कोशिश में मार दी गई थी. उस समय ट्रैविस सिर्फ 3 दिन का था. ट्रैविस को सैंड्रा हेराल्ड (Sandra Herold) और उनके पति ने अडॉप्ट कर लिया. सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया बल्कि उसे अपने बेटे की तरह रखा. ट्रैविस को इंसान के बच्चे की तरह सैंड्रा डायपर पहनाती थी. कपड़े पहनाती थी. यहां तक कि वो कार भी ड्राइव कर लेता था. ट्रैविस, सैंड्रा और उसके पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही डिनर करता था. कई बार तो वो वाइन की ग्लास भी शेयर करता था. ट्रैविस और सैंड्रा की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि ट्रैविस को एडवर्टिजमेंट के लिए चुना गया (Travis and Sandra was chosen for the advertisement). उसने कुछ बड़ी कंपनियों के एडवर्टिजमेंट किए.

चिंपैंजी ने कार्ला के मुंह पर अटैक कर दिया

लेकिन ट्रैविस जब 14 साल का हुआ तो सैंड्रा ने नोटिस किया कि वो कुछ उग्र हो गया है. ट्रैविस को गुस्सा आने लगा था (Travis was starting to get angry). सैंड्रा ने उसकी दवाएं भी चलाईं जिससे वो थोड़ा शांत रहे. लेकिन ये सब तब बेअसर हो गया जब एक दिन गुस्से में आकर इस चिंपैंजी ने सबकुछ तहस-नहस करना शुरू कर दिया और घर से बाहर भाग गया. सैंड्रा ने मदद के लिए अपनी 50 साल उम्र की दोस्त कार्ला को बुलाया. ट्रैविस कार्ला के साथ काफी घुलामिला था.सैंड्रा अपनी कार में बैठी थी जब कार्ला आयी और ट्रैविस ने कार्ला के मुंह पर अटैक कर दिया (Travis attacks Carla’s face). कार्ला के दोनों हाथ वो खा गया. सैंड्रा ने घबराकर पुलिस को फोन किया और चिल्लाते हुए कहा- वो उसे खा रहा है, वो उसे खा जाएगा.

चिंपैंजी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी कार्ला

हमले के बाद कार्ला हमेशा के लिए अंधी हो गईं

सैंड्रा ने पुलिस को फोन करने के बाद कार से बाहर निकलकर ट्रैविस पर बेल्चे से वार किया. लेकिन ट्रैविस कार्ला पर लगातार हमला करता जा रहा था. सैंड्रा ने चाकू उठाकर ट्रैविस को चाकूओं से घायल कर दिया. सैंड्रा बताती है कि उस समय ट्रैविस उसे इस तरीके से देख रहा था जैसे कह रहा हो- मम्मी तुमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया. इसके बाद ट्रैविस ने गुस्से में आकर सैंड्रा की तरफ दौड़ लगा दी. सैंड्रा भाग कर अपनी कार में गयी, तब जाकर उसकी जान बची. इस बीच पुलिस ने आकर ट्रैविस को गोली मार दी.

ट्रैविस के हमले में सैंड्रा की दोस्त कार्ला की जिंदगी लगभग खत्म कर दी. कार्ला की आंखें हमेशा के लिए चली गईं (Carla’s eyes are gone forever). उसकी कई बार सर्जरी के बाद भी वो अबतक रिकवर नहीं कर पाई. उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा है. वो कहती है कि अब उसकी जिंदगी जीने लायक नहीं बची है.

