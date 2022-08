दुकान में रखी पिज्जा की लोई के ऊपर टंगा दिखा टॉयलेट साफ करने का ब्रश! ट्रोल होने पर कंपनी ने दी सफाई

अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि घर का खाना, बाहर के खाने से बेहतर होता है क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर का खाना साफ नहीं होता है. इस बात का सबूत हाल ही में वायरल हो रही कुछ फोटोज में देखने को मिला. एक शख्स ने ट्विटर पर बताया कि कैसे फेमस पिज्जा आउटलेट डॉमिनोज में बनी पिज्जा (toilet brush hanging over pizza dough) की लोई के ऊपर बाथरूम साफ करने का ब्रश और पोछा टंगा हुआ है.

Photos from a Domino’s outlet in Bengaluru wherein cleaning mops were hanging above trays of pizza dough. A toilet brush, mops and clothes could be seen hanging on the wall and under them were placed the dough trays. Please prefer home made food 🙏 pic.twitter.com/Wl8IYzjULk — Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) August 14, 2022



तुषार नाम के एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में कुछ फोटोज पोस्ट कीं जिसमें एक पिज्जा (domino’s pizza dough with toilet brush) की दुकान में ढेर सारी लोई प्लास्टिक के बास्केट में रखी हुई हैं. उसके ठीक ऊपर पोछा और टॉयलेट (toilet cleaning brush with pizza dough photo) साफ करने का ब्रश टंगा है. तुषार ने इस पोस्ट के साथ लिखा- ये बेंगलुरू एक एक पिज्जा आउटलेट की तस्वीरें हैं. पिज्जा डो के ठीक ऊपर टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश और पोछा टंगे हुए हैं. कृपया घर का बना खाना ही खाएं.



जुलाई में पहली बार शेयर की गई थी फोटोज

इस पोस्ट को देखकर लोग हैरान हो गए क्योंकि डॉमिनोज पिज्जा की काफी बड़ी कंपनी है और भारत में उसके हजारों आउटलेट हैं. बेंगलुरू जैसे बड़े शहर में पिज्जा की दुकान पर होने वाली ऐसी गलती लोगों को गुस्सा दिला रही है. लोगों की प्रतिक्रिया से पहले आपको ये भी बता दें कि इन तस्वीरों को ट्विटर पर सबसे पहले तुषार नाम के यूजर ने नहीं, साहिल करननी नाम के यूजर ने 24 जुलाई को पोस्ट किया था. ये फोटो उन्हीं के द्वारा खींची गई है जो बेंगलुरू की है. उनके पोस्ट से ज्यादा तुषार का पोस्ट अब वायरल हो रहा है जो उन्होंने 14 अगस्त को शेयर किया है.

We adhere to stringent world-class protocols for ensuring the highest standards of hygiene and food safety. We have zero tolerance for violations of these operating standards. The incident brought to our notice will be thoroughly investigated and basis the findings, (1/2) — dominos_india (@dominos_india) August 14, 2022



डॉमिनोज ने दी सफाई

दोनों ही पोस्ट पर लोग डॉमिनोज कंपनी को ट्रोल कर रहे हैं. जब ट्रोलिंग ज्यादा होने लगी तब कंपनी ने एक न्यूज वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई इस खबर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा- “हम स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े विश्व स्तरीय प्रोटोकॉल का पालन करते हैं. इन परिचालन मानकों के उल्लंघन के लिए हमारे पास शून्य सहिष्णुता है.

हमारे संज्ञान में लाई गई घटना की गहन जांच की जाएगी और निष्कर्षों के आधार पर किया जाएगा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. हम आश्वासन दिलाते हैं कि अपने ग्राहकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.”

