VIDEO: खेतों में घूमता दिखा लकड़बग्धा तो गधे ने लगा दी क्लास! मुंह से पकड़कर हवा में उछालता आया नजर

शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घे, सियार आदि जैसे जानवरों से जंगल के अन्य जानवर भी डरते हैं. कई बार जब ये जीव किसी किसान की फसल लगी जमीन में घुस जाते हैं तो फसल तो नष्ट करते ही हैं, साथ में वहां मौजूद पालतू जानवरों को भी मौत के घाट उतार देते हैं. पर क्या आपने कभी पालतू जानवरों को, जंगली जानवरों से भिड़ते और उन्हें पछाड़ते देखा है? हाल ही में ऐसा नजारा एक वायरल वीडियो (donkey fight with hyena video) में देखने को मिला जिसमें एक गधे ने लकड़बग्घे की बैंड बजा दी.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying ने हाल ही में @that8wasclose नाम के ट्विटर अकाउंट का एक वीडियो (donkey hyena video) रीट्वीट किया है जो काफी चौंकाने वाला और हंसाने वाला है. इस वीडियो में एक गधे और लकड़बग्घे (donkey attack hyena) के बीच लड़ाई होती दिख रही है जिसमें गधा, लकड़बग्घे के साथ ऐसी हरकत करता दिख रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

Donkey turns the tables on a hyena that wandered onto a farm pic.twitter.com/T55vgngXwk

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 20, 2022