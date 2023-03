Viral Video: कभी देखा है इंसानी चेहरे वाला डोसा? नजर आई आंख, नाक, मुंह! अनोखी है दुकानदार की कला

आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, स्ट्रीट फूड यानी सड़क के किनारे रेहड़ी पर तरह-तरह के व्यंजन बेचते दुकानदान आपको आसानी से मिल जाएंगे. मोमोज़ से लेकर गोलगप्पे तक और रोस्टेड चिकेन लेकर डोसा या वड़ा पाव तक, आपको भारत के स्ट्रीट फूड में इतनी विभिन्नता देखने को मिलेगी जितनी शायद ही कहीं दिखती होगी. पर आज हम उन्हीं स्ट्रीट फूड्स (Indian street foods video) में से एक की बात करेंगे जिसे दुकानदार ने कमाल का शेप (Amazing dosa with face video) देकर अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोगों का दिल जीता है.

नंदी फाउंडेशन के सीईओ मनोज कुमार ने हाल ही में एक वीडियो (Dosa with face video) ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक डोसा बनाने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर (Dosa street food vendor video) का है जो सड़क किनारे, ठेले पर डोसा बना रहा है. पर इसके डोसे, आम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उसमें नाक, मुंह, आंख बनी है! बेशक आपने ऐसा डोसा कभी नहीं देखा होगा और दुकानदार की अनोखी कला देखकर आप हैरान हो जाएंगे जैसे अन्य यूजर्स हो रहे हैं.

I believe India’s street food vendors are the most innovative, resilient and impactful food influencers. More than any gourmet chef. Been wondering how to work with them to influence a nutritive food system.

Please applaud this guy’s artistic skills.

#StreetFood #Arakunomics pic.twitter.com/h7Bvrs5TTJ

— Manoj Kumar (@manoj_naandi) March 3, 2023