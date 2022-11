VIDEO: ड्रैगन जैसे सिर वाले कीड़े को देखकर हो जाएंगे हैरान! लोग कहने लगे दूसरी दुनिया का जीव

इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इतने विचित्र हैं कि उनके बारे में आम लोगों को कम ही जानकारी है. बड़े जीव नजर आ जाते हैं इसलिए उनकी पहचान हो जाती है पर छोटे, कीड़े जैसे जीवों के बारे में कम ही ज्ञात होता है. ऐसा ही एक जीव हाल ही में एक वायरल वीडियो (insect with dragon head video) में देखने को मिला जो लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी वायरल (dragon head viral video) हो रहा है. इस वीडियो में एक ऐसा कीड़ा नजर आ रहा है जिसका सिर किसी ड्रैगन (weird insect like dragon video) जैसा है. जानकारी के लिए बता दें कि ड्रैगन ऐसे काल्पनिक जीव हैं जो कई संस्कृतियों की मान्यताओं में पाए जाते हैं. ये छिपकली या बड़े डायनासोर जैसे जीव होते हैं जिनके पंख होते हैं और ये मुंह से आग भी छोड़ सकते हैं.

Dragon headed caterpillars are found in temperate regions across the world. All of the nearly 400 variations are known for their “head capsules” that resemble horns. pic.twitter.com/XLxOBKJnne

— Fascinating (@fasc1nate) November 16, 2022