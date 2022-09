'मौत के कुएं' में गोल-गोल चलती दिखी कार, गाड़ी से बाहर आकर ड्राइवर ने हिलाया हाथ! वीडियो हुआ वायरल

याद करिए जब आप छोटे रहे होंगे और अपने माता-पिता के साथ सर्कस या कोई मेला देखने जाते होंगे तो वहां आपकी नजर लकड़ी के विशाल कटोरे जैसे स्ट्रक्चर पर जरूर गई होगी. भारत में इसे ‘मौत का कुआं’ (Well of death viral video) कहा जाता था. इस गोल जगह में स्टंटमैन अपना जलवा दिखाते थे और बाइक या कार को उसमें घुमाते थे. जब से मोबाइल और इंटरनेट लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया है, तब से सर्कस और मेले खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में ‘मौत के कुएं’ का क्रेज भी कम हो गया है. इसी वजह से आज के दौर के बच्चे इस अद्भुत कारनामे को देखने से वंचित हो गए हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ‘मौत के कुएं’ (car driving in death well video) का नजारा देखने को मिल रहा है जो जरूर लोगों को हैरान करेगा.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें ‘मौत का कुआं’ (driver driving car in well of death) नजर आ रहा है. जैसा हमने बताया कि इस कुएं में स्टंटमैन बाइक और कार को दीवारों पर दौड़ाते नजर आते थे. दिखने में ये जितना मजेदार लगे, मगर होता ये बेहद खतरनाक है और हादसे होने की भी इसमें काफी संभावना होती है.



‘मौत के कुएं’ में चलती नजर आई कार

वीडियो में एक ‘मौत का कुआं’ नजर आ रहा है जिसके चारों ओर दर्शक खड़े हुए हैं. वहीं अंदर एक कार चालक अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाता है और दीवारों पर चलाने लगता है. इसके बाद जब गाड़ी अच्छी-खासी रफ्तार पकड़ लेती है तो चालक खिड़की से बाहर निकल आता है और लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगता है. इसके बाद वो दोबारा अंदर चला जाता है और गाड़ी पर कंट्रोल कर लेता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने भारत में ‘मौत के कुएं’ से जुड़े वीडियो शेयर किए जो काफी हैरान करने वाले हैं. उनमें बाइक और कार भी चलती नजर आ रही है. वहीं एक शख्स ने बताया कि कार के इस तरह चलने के पीछे विज्ञान है. सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कार यूं दीवार पर चल लेती है.

