VIDEO: नहर पर पड़ी दो बड़ी बल्लियों पर शख्स चलाने लगा कार, रिवर्स कर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाई गाड़ी

कार तो कोई भी चला सकता है मगर होनहार चालक तो उसी को माना जाएगा जो किसी भी दुर्गम परिस्थिति में गाड़ी चला ले. आपने पहाड़ों, नहरों, रेगिस्तान आदि जैसी जगहों पर लोगों को ड्राइविंग (driver driving on long wooden log) करते देखा होगा मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ड्राइवर बड़ी वैन को नहर पर बड़ी दो बड़ी लकड़ियों के ऊपर चला रहा है.

ट्विटर अकाउंट @FredSchultz35 पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक ड्राइवर बल्लियों (driving van on wooden log video) पर गाड़ी चला रहा है. कार को सड़क पर रिवर्स करना अपने में बड़ा ही मुश्किल काम होता है मगर इस वीडियो में शख्स ने जो कारनामा कर दिखाया है किसी करिश्मे से कम नहीं है क्योंकि वो बल्ली पर गाड़ी चला रहा है.

The behind the wheel part of the drivers exam is alittle different than in the U.S. pic.twitter.com/EnqRxktVcF

— Fred Schultz (@FredSchultz35) September 18, 2022