Viral Video: कभी ज्वालामुखी फटते देखा है? ड्रोन ने दिखाया वोल्केनो के अंदर का नजारा, उबलता दिखा लावा

कभी आपने सोचा है कि धरती के गर्भ में आखिर कितनी गर्मी होगी जो वो ज्वालामुखी के रूप में फटता है. ज्वालामुखी असल में हमारी प्रकृति के रौद्र रूपों में से एक है जो हमें बताता है कि पृथ्वी और उसकी प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. ज्वालामुखी जब फटता है तो सिर्फ आसपास नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पर असर पड़ता है. उनसे निकलने वाली गैस आसमान में फैल जाती है जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. पर क्या आपने कभी ज्वालामुखी (Drone show inside volcano) के अंदर देखा है कि क्या होता है. इन दिनों एक ड्रोन कैमरे का वीडियो वायरल हो रहा है जो इस नजारे को दिखा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक ज्वालामुखी फटते (Volcanic erruption video) नजर आ रहा है. Bjorn Steinbekk एक फोटोग्राफर हैं जो ड्रोन कैमरे से फोटोज और वीडियोज बनाते हैं. ये वीडियो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है. कैप्शन में लिखा है- ज्वालामुखी फटने का ड्रोन से लिया हुआ फुटेज.

Drone footage of a volcanic eruption from above by Bjorn Steinbekk. pic.twitter.com/mQTzfu8doE

