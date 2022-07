VIDEO: कभी नहीं देखा होगा ड्रोन हेलीकॉप्टर! दो लोगों को एक साथ बैठाकर भरी उड़ान, शख्स लेता दिखा सेल्फी

आजकल ड्रोन का चलन काफी बढ़ गया है. कभी बेहद दुर्लभ और अनोखा आविष्कार माना जाने वाला ड्रोन इन दिनों शादी समारोह से लेकर किसी स्पोर्ट्स ईवेंट तक में आसानी से दिख जाता है. कई फोटोग्राफर्स अब ड्रोन कैमरा से ही शूटिंग करते हैं. आपने अब ड्रोन से सामानों की डिलिवरी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा. मगर क्या आपने कभी इतने बड़े ड्रोन (Big drone carry people video) के बारे में सुना या उसे देखा है जिसमें पूरा का पूरा इंसान ही बैठ जाए? इन दिनों एक वीडियो वायरल (drone helicopter viral video) हो रहा है जिसमें इतना ही बड़ा ड्रोन नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट @_figensezgin पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है जिसमें एक विशाल ड्रोन नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि इस ड्रोन (two men riding a drone video) पर दो लोग भी सवार हैं. अब ऐसे में इसे ड्रोन कहें या हेलीकॉप्टर (Helicopter looks like drone), ये सोचने का विषय है! इस ड्रोन हेलीकॉप्टर की खास बात ये है कि इसका डिजाइन पूरी तरह से ड्रोन जैसा ही है मगर इसपर एक नहीं दो लोग बैठे हुए हैं.



ड्रोन हेलीकॉप्टर देख हैरान हुए लोग

वीडियो में दो लोग एक बड़े से ड्रोन पर सवार होते नजर आ रहे हैं. पीछे बैठा शख्स लगातार इस अनुभव की फोटो खींचता दिख रहे है जबकि आगे बैठा शख्स शायद उस ड्रोन को उड़ा रहा है. हमने ‘शायद’ शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आमतौर पर ड्रोन रिमोट से चलाए जाते हैं, इसलिए ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में नजर आ रही मशीन को आगे बैठा शख्स चला रहा है या फिर कोई और रिमोट से ऑपरेट कर रहा है. ड्रोन के चारों पंखे चलने लगते हैं और वो हवा में उड़ जाता है. फिर एक चक्कर लगाने के बाद वो आसानी से लैंड भी कर जाता है. भविष्य में हवा में उड़ने वाली टैक्सियों को बनाने की बात भी कही जा रही तो अगर आगे चलकर इसी तरह की टैक्सियां मार्केट में आ गईं तो हैरान मत होइएगा.

वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

इस वीडियो को 56 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में दी है. एक शख्स ने कहा कि ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बैठने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं लगा है. अगर ये क्रैश हुआ तो मौत पक्की है. एक शख्स ने कहा कि वो काम पर देरी से जाना पसंद करेगा मगर इसपर सवार होकर नहीं जाएगा. एक शख्स ने कहा कि ये काफी अच्छा आइडिया है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news