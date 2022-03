शराबी महिला ने यूक्रेन जाकर रूसी सेना से लड़ने के लिए बुक की टैक्सी, किराया देख बैंक वालों की उड़ी नींद

आजकल ऑनलाइन टैक्सी बुक (Online taxi booking service) करना बहुत ही कॉमन हो गया है. पास हो या दूर लोग आसानी से ऊबर (Uber), ओला जैसी टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. पर क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कैब बुक कर रहा हो. हाल ही में ऐसा ही एक इंग्लैंड की महिला ने किया. शराब के नशे (Alcoholic woman book tried to cab from England to Ukraine) में उसे इतना भी होश नहीं रहा कि वो घर जाने की जगह यूक्रेन (Woman book cab to Ukraine to fight Russian troops) जाने के लिए टैक्सी बुक कर रही है. टैक्सी का किराया इतना ज्यादा था कि जानकर हर किसी के होश उड़ जा रहे हैं.

ग्रेट मैंचेस्टर के वर्सली (Worsley, Great Manchester) में रहने वाली 34 साल की लिओनी फिल्ड्स (Leoni Fildes) 5 मार्च को अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए एक बार में गई थीं जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफी शराब पी ली. शराब के नशे में धुत होकर सभी रूस और यूक्रेन के युद्ध (Russia Ukraine War) पर चर्चा करने लगे. देखते ही देखते ये चर्चा रूसी सेना के खिलाफ लड़ने और यूक्रेन की मदद करने के फैसले तक चली आई.

शराब के नशे में यूक्रेन जाने के लिए कैब बुक करने लगी महिला

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लिओनी के बॉयफ्रेंड सेना में हैं इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर उनका बॉयफ्रेंड युद्ध पर जाता है तो वो भी उनके साथ जाएंगी. जब घर चलने का वक्त हुआ तब तक चर्चा इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि लिओनी ने घर जाने की जगह यूक्रेन जाकर रूसी सेना से दो-दो हाथ करने का फैसला कर लिया. उन्होंने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि उन्हें लगा कि वो घर के लिए कैब बुक कर रही हैं मगर वो बार-बार यूक्रेन जाने के लिए कैब बुक कर रही थीं. लगातार 1 घंटे तक जब कैब नहीं बुक हुई तब उन्होंने दूसरी कैब सेवा की और देर रात घर पहुंचीं.

4 लाख रुपये से ज्यादा था किराया

इस पूरे मामले की गंभीरता उन्हें अगले दिन समझ आई जब उनके बैंक से उन्हें फोन आया. बैंक वाले ये जानना चाह रहे थे कि कहीं लिओनी किसी फ्रॉड में तो नहीं फंस गईं. क्योंकि कैब बुक करने का चार्ज इतना ज्यादा था कि बैंक वाले भी दंग हो गए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि लिओनी इंग्लैंड से यूक्रेन 2,723 किलोमीटर के लिए कैब बुक कर रही थीं और उसका किराया 4 लाख रुपये (Cab charged 4 lakh rupees to travel Ukraine from England) से भी ज्यादा दिखा रहा था. बड़ी बात ये थी कि उनके खाते में इतने रुपये ही नहीं थे कि कैब बुक हो पाती.

