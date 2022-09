पार्टी में शराब पीकर शख्स ने खोए होश, इंसान समझकर पुतले से करने लगा गंभीर चर्चा! वीडियो हुआ वायरल

शराब का नशा इतना बुरा होता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो नशे में क्या कर रहे हैं. होश आने के बाद जब उन्हें उनकी हरकतों के बारे में पता चलता है तब शर्मिंदा होने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच पाता है. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिनमें लोग शराब पीकर नशे में अजीबोगरीब चीजें करने लगते हैं मगर इन दिनों जो वीडियो वायरल (drunk man talking to statue in club video) हो रहा है वो काफी मजेदार है क्योंकि उसमें एक शख्स शराब पीकर ऐसा काम करने लगा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. वो एक पुतले को इंसान समझकर उससे बातें करने लगा.

सोशल मीडिया अकाउंट ‘लैड बाइबल’ अपने अजबगजब पोस्ट (weird videos) के लिए काफी फेमस है. हाल ही में ट्विटर पर इस अकाउंट ने बड़ा ही मजेदार वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक शख्स पुतले (man talking to statue viral video) से बातें करता नजर आ रहा है. बार या क्लब में जब लोगों को अच्छा म्यूजिक और शराब का अनलिमिटेड स्टॉक मिलता है फिर वो खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं और इतनी पी लेते हैं कि उसके बाद उनके आसपास क्या हो रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं रह जाता.

Just a guy having a full-blown conversation with a statue in a club… 👀👀 pic.twitter.com/uIO8pa3unZ

— LADbible (@ladbible) September 21, 2022