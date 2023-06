Viral Video: शख्स ने सड़क पर खुली छोड़ी करोड़ों की कार, बोनट पर रख गया चाबी, लौटकर देखा तो उड़ गए होश!

सड़कों पर महंगी गाड़ियों को दौड़ते देखकर लोगों को दो ही तरह के ख्याल आते हैं. एक ये कि काश ये गाड़ी उनकी हो जाए, या काश वो इतने रुपये कमा लें कि वो भी वैसी ही गाड़ी खरीद सकें. रुपये कमाकर वैसी गाड़ी खरीदने वाले तो मेहनती लोग होते हैं पर जो लोग उसी गाड़ी को अपना बनाने का सपना देखते हैं, वो चोर भी हो सकते हैं. ऐसे में सड़कों पर महंगी गाड़ियों को बिना लॉक (Man left unlock car on road in Dubai) किए खड़ा करना खतरे से खाली नहीं है. पर दुबई जैसे शहर में गाड़ी के चोरी होने का डर बिल्कुल भी नहीं है. हाल ही में एक शख्स ने दुबई में लोगों की इमानदारी जांचने का अजीबोगरीब तरीका खोज निकाला. इसके अलावा वो शहर की सेफ्टी (Man test safety in Dubai) को भी जांचना चाहता था.

इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर Ayman Al Yaman ने लोगों को इस बात का सबूत दिया और बताया कि आखिर दुबई कितना सुरक्षित शहर है. हाल ही में शख्स ने एक वीडियो बनाकर बताया कि दुबई (Dubai Rolls Royce cullinan car video) में लोग कितने इमानदार हैं और वहां गाड़ियां चोरी हो सकती हैं या नहीं. यमन के पास इस वीडियो में एक रॉल्स रॉयस कार नजर आ रही है. ये रॉल्स रॉयस कलिनन है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये तक है.

कितना सुरक्षित है दुबई

यमन वीडियो में कहता है कि वो ये टेस्ट करेगा कि दुबई में गाड़ियां कितनी सुरक्षित हैं और लोग कितने इमानदार हैं. उसने कार को सड़क किनारे पार्क किया पर उसे लॉक नहीं किया. इसके बाद उसने कार के बोनट पर लगे उसके लोगो के बगल में कार की चाबी छोड़ दी और जिम करने चला गया. जब वो कुछ देर बाद जिम कर के लौटा तो उसने देखा कार वहीं खड़ी है और उसके लोगो के पास चाबी भी मौजूद है. वो बेहद खुश हो गया और उसने अपने फैंस को बताया कि दुबई सबसे सुरक्षित शहर है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि भूल से भी ये काम नाइजीरिया में मत कर लेना. एक ने कहा कि जब हर किसी के पास पैसे हैं तो वहां पर लोगों को चुराने की क्या जरूरत है. एक ने कहा कि शख्स ने कार के साथ अपने कैमरामैन को भी वहां छोड़ा होगा जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होगा. एक ने कहा कि भारत में अगर ऐसा हुआ तो कार सीधे ओएलएक्स पर मिलेगी.

