मछलियों को दाना डालती नजर आई बत्तख, कभी नहीं देखा होगा जानवरों में ऐसा प्रेम! दिल छू लेगा ये वीडियो

इंसानों को लगता है कि जानवर मूर्ख होते हैं, उनके अंदर वैसी भावनाएं नहीं होतीं, जैसी इंसानों के अंदर होती हैं. मगर ये सच नहीं है. जानवरों में भी एक दूसरे के प्रति प्यार होता है और वो भी दूसरी प्रजाति के जीवों का ध्यान रखते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है. इस वीडियो में एक बत्तख, भूखी मछलियों (Duck feeding fishes video) को दाना डालती नजर आ रही है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (duck feeding fishes in water viral video) शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में जानवरों के बीच स्नेह और प्यार दिखाया गया है. आपने एक अंग्रेजी कहावत तो जरूर सुनी होगी, ‘शेयरिंग इज़ केयरिंग’, यानी किसी के साथ चीजें बांटकर ही आप उनका ध्यान रख सकते हैं. इस वीडियो में बत्तख के अंदर यही भावना नजर आ रही है.

The sharing of food is the basis of social life. pic.twitter.com/96bXxRO84g

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 29, 2022