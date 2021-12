पानी में टाइगर के साथ लुका छुपी खेलने लगी बत्तख! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मजेदार Video

जानवरों में शेर, बाघ, चीता, भालू जैसे कई खतरनाक जानवर हैं जिनसे पंगा लेना दुसरे जानवरों के बस की बात नहीं होती है. लेकिन कई बार जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं और कमजोर जीवों का सामना इन खूंखार जानवरों से हो जाए तो मासूम जानवरों को भी निडर होकर लड़ना पड़ता है. हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला एक जू की नहर में जहां बत्तख ने एक बाघ (Duck Playing Hide and Seek with Tiger) के साथ अच्छा मजाक किया.

रोमांचक वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_ पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक बत्तख, बाघ (Tiger and Duck Video) को छकाते दिख रही है. आप सोचेंगे कि बत्तख कैसे बाघ को परेशान (Duck Playing with Tiger in pond video) कर सकती है. दरअसल, दोनों पानी में हैं और पानी में बत्तख बेहद चालाक जीव बन जाती है.



बत्तख ने बाघ को छकाया

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये किसी जू का है. जू में एक नहर है जिसमें एक बाघ दिख रहा है जो पानी में कुछ तलाश कर रहा है. अचानक पानी से एक बत्तख निकल आती है और वो बाघ उसका शिकार करने की फिराक में उसके पीछे लग जाता है. मगर बत्तख चालाकी से पानी के अंदर फिर घुस जाती है और शेर उसे यहां-वहां ढूंढने लगता है. मगर बत्तख बाघ के कुछ दूर जाकर पानी से बाहर निकलती है. बाघ फिर उसके पास जाता है लेकिन बत्तख एक बार फिर पानी में चली जाती है और बाघ उसे ढूंढने लगता है.

ट्विटर पर वायरल हो रहा वीडियो

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 10 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और 900 से ज्यादा लोग इसे रीट्वीट कर चुके हैं. वीडियो जितना मजेदार है उससे ज्यादा इसका कमेंट सेक्शन भी मजेदार है. यहां लोग बाघ का पानी में इसी तरह के और भी वीडियोज शेयर कर रहे हैं जिसमें पंछी उन्हें छका रहे हैं जबकि एक शख्स ने तो बत्तख का क्यूट वीडियो शेयर किया है.

