बंदर और बत्तख के बच्चों ने साथ किया 'लंच'! आपस में बांटते दिखे खाना, क्यूट वीडियो हुआ वायरल

जंगलों में जानवरों के बीच लड़ाई वाले वीडियोज चाहे आप कितने भी देख लें, मगर सच तो ये है कि जानवरों में प्यार भी बहुत होता है. सिर्फ अपनी ही नस्ल के जानवरों से नहीं, दूसरे नस्ल के जानवरों से भी. शिकार करना तो प्रकृति का एक नियम है क्योंकि शिकारी जानवर अगर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा तो वो खुद भूखा मर जाएगा. पर जब दो जानवरों के बीच प्यार नजर आता है तो वो देखकर किसी का भी दिल भर आएगा. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Ducklings and baby monkey eat watermelon video) हो रहा है जो इस प्यार को साफ दिखा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में जो वीडियो रीट्वीट किया गया है वो हैरान से ज्यादा आपको भावुक कर देगा, क्योंकि इस वीडियो में जानवरों (animals loving each other viral video) के बीच जो आपसी प्यार दिख रहा है, वो इंसानों में भी कई बार नहीं दिखता. इस वीडियो में बत्तख के बच्चे और एक बंदर (Baby ducks and baby monkey eating together video) का बच्चा नजर आ रहे हैं जिन्हें एक शख्स खाना खाने दो रहा है.



बत्तख और बंदर ने साथ में खाया फल

वीडियो में शख्स उन सारे जीवों के सामने तरबूज काटता है. वे सभी फल को नजरें गड़ाए देख रहे हैं और जैसे ही उनको तरबूज का हिस्सा मिलता है, वो उसे जल्दी-जल्दी खाने लगते हैं. बच्चे चाहे इंसान के हों या जानवर के, बेहद क्यूट लगते हैं. इस वीडियो में भी ये सारे बच्चे देखने में इतने प्यार लग रहे हैं कि आपको मन करेगा कि उन्हें गोद में उठा लें. वीडियो में एक बत्तख बंदर के तरबूज में से भी खाते दिख रही है मगर वो उसे रोक नहीं रहा है. सारे जानवरों के एक साथ मिलकर खाना खाते देख आपको लग सकता है जैसे स्कूल में बच्चों का लंच टाइम हुआ है और वो सभी साथ में खाना खा रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि वो पीछे बैठे बत्तख को मेहसूस कर सकता है जो सोच रही होगी कि आखिर ये लोग कैसे फल पर टूट पड़े हैं. कई लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि बंदर को आखिर कपड़े क्यों पहनाए गए हैं, लोगों ने कहा कि ये जीव का शोषण हो रहा है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news