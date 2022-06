VIDEO: बत्तखों ने शिकारी पक्षियों से बचाई पेंगुइन की जान, कुछ ही मिनटों में खदेड़कर जीती जंग

इंसान हो या जानवर, जब वो खतरे में होते हैं तो दोस्तों को ही याद करते हैं. आपको लगेगा कि दोस्ती जैसा संबंध सिर्फ इंसानों में ही हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है. जानवरों को भी दोस्ती की भावना समझ आती है और उन्हें भी तब बुरा लगता है जब उनका दोस्त खतरे में होता है. इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पेंगुइन और बत्तखों (Ducks save life of penguin viral video) के बीज दोस्ती का बेहद खास नमूना देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कई पक्षी एक पेंगुइन (ducks save penguin from predatory birds video) का शिकार करते नजर आ रहा हैं. मगर वीडियो में हैरानी की बात ये है कि असहाय पेंगुइन को बचाने कुछ बत्तख चली आती हैं जो उन शिकारी पक्षियों से पेंगुइन की जान बचा लेती हैं. यूं तो वीडियो पक्षियों से जुड़ा है मगर उनकी दोस्ती और टीम वर्क देखकर आप इमोशनल होने के साथ हैरत में पड़ जाएंगे.

The penguin is being rescued by the ducks… Amazing I want to cry! 💕💕

— Figen (@TheFigen) June 24, 2022