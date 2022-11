चील ने दिखाई हैरतंगेज कलाबाजी, उड़ान भरते हुए कपल के बीच से गुजरा पक्षी! वायरल हो रहा वीडियो

चील, गिद्ध, बाज, जैसे शिकारी पक्षियों का खौफ अन्य पक्षियों में तो होता ही है, साथ में जमीन पर चलने और रेंगने वाले जीवों में भी होता है. ये बेहत विशाल होते हैं और अपनी उड़ने की काबीलियत के दम पर शिकार पर हमला करते हैं. इनके उड़ने की कला भी काफी अनोखी होती है. विशाल पंख होने के बावजूद भी ये संकरी जगहों से भी आसानी से उड़ते हुए निकल सकते हैं. हाल ही में एक चील ने ऐसी ही कलाबाजी दिखाकर सभी हो हैरान कर दिया जिसका वीडियो वायरल (eagle flies between couple video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @AshTheWiz पर इसी साल जनवरी में एक वीडियो (eagle stunt video) पोस्ट किया गया था जो फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि एक दूसरे ट्विटर अकाउंट ने ऐसा ही मिलता-जुलता एक वीडियो हाल ही में पोस्ट किया है. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें एक चील की कलाबाजी देखने को मिल रही है. चील काफी होशियार पक्षी होता है जिसके उड़ने का तरीका अनोखा होता है. पर इस वीडियो में उसकी जो ट्रिक दिख रही है वो काबिल-ए-तारीफ है.

Absolutely amazing…

Just keep your eyes glued to the video.

It is truly astonishing how an Eagle can squeeze its way through the small space between the Couple.

Very interesting!! pic.twitter.com/kdjWnR0LeE

— Commander Ashok Bijalwan 🇮🇳 (@AshTheWiz) January 5, 2022