Shocking: मंगल ग्रह पर अपने आप खिसकने लगे विशाल पत्थर! वैज्ञानिकों को चला हैरान करने वाली बात का पता

वैज्ञानिक दुनिया के बारे में आए दिन नई-नई खोज (Amazing Discoveries about world) करते रहते हैं. भ्रह्मांड से जुड़ी नई जानकारियों का पता लगाते रहते हैं. नासा जैसी तमाम एजेंसियां इस खोज में रहती हैं कि उन्हें कुछ दूसरे ग्रहों (Facts About Mars) के बारे में नई जानकारियां मिल जाएं. इन दिनों लाल ग्रह मंगल (Red Planet Mars) से जुड़ी हैरान करने वाली बातों का पता चला है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है.

जानकारों का कहना है कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स से ये पता चला है कि मार्स पर कई विशाल चट्टान (Boulders moving on Mars leave tracks) अपने आप जगह से खिसके हैं. जिससे दावा किया जा रहा है कि मार्स पर भी भूकंप (Earthquake on Mars) आते हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये दावा किया जा रहा है था कि मार्स एक शांत और सोया हुआ यानी डॉर्मेंट ग्रह है. मगर जब से पत्थरों के खिसकने से सबूत मिले हैं, तब से ही वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां मंगल ग्रह पर भूकंप भी आते हैं.

वैज्ञानिकों को चला मार्सक्वेक का पता

नासा के मार्स प्रोग्राम हाइराज के जरिए जो फोटोज साल 2006 से ली गई हैं उससे मंगल ग्रह की धूल भरी सतह पर कई ऐसे निशान मिले हैं जिससे पता लगाया गया है कि पत्थर ग्रह पर खिसकते हैं. जानकारों का मानना है कि जो ट्रैक नजर आए हैं, वो विशाल बोल्डरों के खिसकने के कारण ही बने हैं जो भूकंप के जरिए खिसके हैं. वैज्ञानिकों ने मार्स पर आने वाले भूकंप को मार्सक्वेक (Marsquake) का नाम दिया है.

You’ve heard of an earthquake, now get ready for a marsquake! #OTD in 2019, NASA announced that the Mars InSight lander recorded a likely “marsquake” for the first time! The quake was much smaller than earthquakes, but it was proof that Mars is seismically active! pic.twitter.com/Yt7XF4jDcL

— NASA History Office (@NASAhistory) April 23, 2021