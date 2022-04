चॉकलेट खाने से बढ़ जाएगी उम्र? वैज्ञानिकों का हैरान करने वाला दावा मगर साथ में है एक बुरी खबर!

जब बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो उनके परिजन उन्हें डांटते हैं कि उनके दांत खराब हो जाएंगे. कई बार लोग चॉकलेट खाने के कई साइड इफेक्ट्स भी बताते हैं मगर हाल ही में वैज्ञानिकों (Scientists tell benefits of eating chocolates) ने जो दावा किया वो काफी चौंकाने वाला है. वैज्ञानिकों का कहना है कि चॉकलेट खाने से उम्र लंबी (Chocolates help living longer) हो सकती है. पर इसके साथ चॉकलेट लवर्स (Chocolate lovers) के लिए एक बुरी खबर भी है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के शोधकर्ताओं ने चॉकलेट से शरीर (Chocolates benefits on body) को होने वाले फायदों पर रिसर्च किया है. उन्होंने पाया कि चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियां कम होती हैं. रिसर्च के अनुसार जो बूढ़े लोग चॉकलेट खाते हैं उनमें दिल की बीमारी से होने वाली मौत में 27 फीसदी की कमी आई है. यही नहीं, हार्ट अटैक को लेकर भी शोधकर्ताओं ने पाया लोगों में हार्ट अटैक की कंडीशन 10 फीसदी तक कम हो गई और 15 फीसदी तक लोगों को माइग्रेन यानी सिर दर्द की समस्या कम हो गई.

वैज्ञानिकों ने चॉकलेट खाने के गिना दिए फायदे मगर…

यूं तो वैज्ञानिकों ने चॉकलेट के कई फायदे गिना दिए हैं मगर चॉकलेट बनाने वालों ने एक बुरी खबर दी है. डेली स्टार की रिपोर्ट की मानें तो चॉकलेट तेजी से खत्म हो रही है और शायद एक वक्त ऐसा आए कि लोगों को चॉकलेट खाने को ही ना मिले. ब्रिटेन के एक चॉकलेट मेकर एडवर्ट ब्रेंट ने डेली स्टार संडे से बात करते हुए कहा कि चॉकलेट में काफी कमी देखी जा रही है. जहां चॉकलेट की मांग बढ़ रही है, वहीं इसमें कमी दर्ज की गई है. इस वजह से छोटी चॉकलेट के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है.

दुनिया से खत्म हो जाएगी चॉकलेट?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसान कोकोआ प्लांटेशन को खत्म कर दे रहे हैं जिससे चॉकलेट बनती है. उसकी जगह वो रबर की खेती कर रहे हैं क्योंकि कोकोआ की तुलना में उससे जल्दी पैसे बनते हैं. ब्रिटेन के जाने-माने चॉकलेट टेस्टर, एंगस केनेडी ने 7 साल पहले ये घोषणा की थी कि अगले 10 सालों में दुनिया से चॉकलेट खत्म हो सकती है. उन्होंने कहा था कि अगर इंसान इसी गति से चॉकलेट खाता रहा तो उसके उत्पादन के लिए एक दूसरी धरती की जरूरत पड़ेगी. माना जा रहा है कि जल्द ही चॉकलेट बार में कम चॉकलेट (Chocolate will run out on earth) इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर के हिस्से को नट जैसी किसी खाने की चीज से भर दिया जाएगा जिससे कम चॉकलेट में ही पूरी बार बनाई जा सके.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news