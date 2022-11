बुजुर्ग कपल ने साथ में किया डांस, आपस का प्यार देखकर भावुक हुए लोग! वायरल हो रहा है वीडियो

चाहे बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो या फिर पति-पत्नी का, अरेंज मैरेज हो या लव मैरेज, इन सभी रिश्तों को सिर्फ एक ही एहसास चला सकता है और वो है प्यार. अगर दो लोगों के बीच आपस में प्यार है तो दोनों एक दूसरे से ना कभी बोर होंगे और ना ही कभी परेशान होंगे. ऐसे लोगों के बीच का प्यार चंद साल नहीं, जिंदगीभर के लिए होते है. इन दिनों एक बुजुर्ग कपल (Elderly couple dancing video) का वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक काफी बुजुर्ग कपल (elderly couple dance video viral) साथ में मस्तीभरा डांस करते दिख रहे हैं. अक्सर जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो जीवन की जिम्मेदारियों से थककर जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं. उस मोड़ पर उन्हें सिर्फ ये लगता है कि वो उन्हें कब दुनिया से मुक्ति मिलेगी. पर ये सोच गलत है क्योंकि इंसान अगर हर दिन सिर्फ जीवन के अंत के बारे में सोचेगा तो हमेशा दुखी रहेगा. सकारात्मक नजरिया रखने से ही वो सफल हो सकता है.

The first gift is life. The second gift is long lasting love. pic.twitter.com/cWslDS2QDx

