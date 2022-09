VIDEO: जंगल की सैर करने निकली पर्यटकों की गाड़ी को हाथी ने दौड़ाया, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जिंदगी

जंगल सिर्फ इंसान के सैर करने की जगह नहीं है, बल्कि जंगली जानवरों का घर है. अब अगर कोई आपके घर में घुसेगा तो बेशक आप उसे बाहर निकालेंगे. ऐसा ही हाल ही में भारत के एक जंगल में भी देखने को मिला जब यहां कुछ लोगों को एक हाथी ने दौड़ा लिया. ये नजारा देखने इतना भयानक इसलिए है क्योंकि हाथी सामने से भागते हुए आया और गाड़ी (elephant attack car in jungle driver rverse drive video) को वहां से पीछे हटना पड़ा.

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (Supriya Sahu) ने हाल ही में एक वीडियो (elephant run towards car to attack video) अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है जो हैरान करने वाला है. इस वीडियो में एक हाथी जंगल सफारी (Jungle Safari video) पर निकली गाड़ी पर हमला करते दिख रहा है. हाथी बेहद विशाल और ताकतवर होते हैं और अगर वो इंसानों पर हमला कर दें तो फिर बच पाना लगभग नामुमकिन होता है. कई ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे जब हाथियों ने लोगों पर हमला कर दिया है. इस वीडियो में भी ऐसा ही खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहा है.

I am told this is in Kabini ! Hats off to the driver deft handling of the situation with a cool mind is commendable. Source- shared by a friend pic.twitter.com/rfCQbIjK1T

