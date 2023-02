Viral Video: जंगल में पेड़ से रबड़ निकाल रहा था मजदूर, अचानक हाथी ने कर दिया हमला, शख्स ने ऐसे बचाई जान

रबड़ टैपिंग काफी मुश्किल काम होता है. ये वो प्रक्रिया होती है जिसके जरिए रबड़ के पेड़ से लेटेक्स निकालकर जमा किया जाता है. इसी को प्रोसेस कर के रबड़ का निर्माण अलग-अलग कार्यों के लिए होता है. रबड़ को निकालने के लिए काफी मेहनत लगती है पर इस काम में कुछ ऐसे भी खतरे सामने आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसा हाल ही में आपको देखने को मिलेगा एक वायरल वीडियो में जिसमें शख्स जंगल (Elephant attack rubber tapper video) में लगे पेड़ों से रबड़ टैपिंग का काम कर रहा है पर अचानक उसके साथ हादसा हो जाता है.

इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका (Harsh Goenka video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो केरल (Kerala rubber tapping video) का है. केरल में रबड़ टैपिंग (elephant attack rubber tapping man in jungle) का व्यापार काफी फैला है. जंगली पेड़ों से मजदूर पदार्थ जुटाते हैं जिसे बाद में प्रोसेस किया जाता है. मगर इस वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है कि कैसे रबड़ टैपिंग में मजदूरों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं.

