Viral Video: मंदिर में हाथी के सामने डांसर ने किया कमाल का डांस, जानवर ने सिर पर सूंड रखकर दिया आशीर्वाद!

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज का भंडार है. यहां कई ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी, महिला को आशीर्वाद (Elephant blessing dancer in temple) देता नजर आ रहा है. हाथी काफी समझदार जीव होते हैं, और उन्हें अगर अच्छे से हैंडल किया जाए तो वो इंसानों के साथ भी आसानी से जुड़ सकते हैं. इस वीडियो में भी ये देखने को मिल रहा है.

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. साल के आखिरी दिन उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक क्लासिकल डांसर हाथी के सामने नाचती नजर आ रही है. आनंद महिंद्रा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- “ये अद्भुत वीडियो कर्नाटक के कतील में स्थित दुर्गापरमेश्वरी मंदिर (Shri Durga Parameshwari Temple, Karnataka) का है. मुझे ऐसा लगता है जैसे मंदिर का ये हाथी हम सबको नए साल के उपलक्ष्य में आशीर्वाद दे रहा है.”

Sri Durgaaparameshwari temple , Kateel, Karnataka.

Amazing. And I would like to think the Temple Elephant is bestowing a blessing on all of us for a Happier New Year! 😊 pic.twitter.com/s2xdqV8w5D

— anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2022