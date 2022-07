रोड पर ट्रक रोककर खड़े हो गए हाथी, 'टैक्स' वसूल कर छोड़ा रास्ता! IFS अधिकारी ने शेयर किया मजेदार वीडियो

जंगल का राजा अगर शेर होता है तो हाथी (elephant tax viral video) को जंगल का महाराजा कहना गलत नहीं होगा. वो इसलिए क्योंकि जहां शेर से हर कोई डरता वहीं हाथी से डर के अलावा सम्मान भी करते हैं. आपने कई बार सड़कों पर टोल टैक्स तो जरूर दिया होगा. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के बीच से गुजरने वाली एक रोड पर टैक्स (Jungle toll tax) दिया जा रहा है मगर ये इंसानों को नहीं, हाथी (elephant take tax on jungle road) को दिया जा रहा है.

आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan, IFS) ने हाल ही में एक वीडियो (elephant take sugarcane tax on road video) पोस्ट किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. परवीन अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं मगर ये वीडियो अलग है क्योंकि ये हैरान करने वाला भी है और मजेदार भी. इस वीडियो में हाथी घूस लेते दिख रहे हैं. आप सोचेंगे कि आखिर हाथी कैसे टैक्स ले सकते हैं.

What will you call this tax. pic.twitter.com/ypijxlSY5t

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 24, 2022