भारत का अनोखा 'स्कूल' जहां बिगड़ैल हाथियों को सिखाते हैं शालीनता का सबक, गांव के लोगों की करते हैं रक्षा

जब छोटा बच्चा ज्यादा शैतानी करता है या तरीके से पेश नहीं आता है तो उसके माता-पिता उसे डराते हैं कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने दूसरे शहर में भेज देंगे. हॉस्टल में रहने के ख्याल से ही बच्चे घबरा जाते हैं और शरारत करना बंद कर देते हैं. कई लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज भी देते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि इंसानों को सुधारने के लिए जिस तरह स्कूल बनाए गए हैं वैसे हाथियों को सुधारने के भी स्कूल (School for Elephants) हैं? आज हम आपको हाथियों के अनोखे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हैं जहां बिगड़ैल हाथियों (Camp for Killer Elephants) को नम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है.

तमिलनाडु में हाथियों (Tamil Nadu Elephant Camp) के लिए थेप्पाकाडू कैंप (Theppakadu elephant camp) की शुरुआत साल 1927 में हुई थी. ये हाथियों के लिए एक तरह का स्कूल है जहां उनक हाथियों को लाया जाता है जो बेहद गुस्सैल होते हैं और जिनके कारण अन्य लोगों को काफी समस्याएं हो जाती हैं. इस कैंप में उनका खास ख्याल रखा जाता है और ट्रेनिंग (Angry Elephants Training) से उसे शांत और मिलनसार बनाया जाता है.

Theppakadu at Nilgiris is one of Asia’s oldest Elephant camps for rescued Elephants. Bomman the Mahout at the camp has been taking care of Masini, the camp Elephant like his own baby from the time she was 2 years old. She is now 13 & the most fav child of Bomman ♥️ #unsungheroes pic.twitter.com/bj0yfzD1ub

