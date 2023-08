Viral Video: इंसानों से ज्यादा समझदार निकला हाथी, करने चला रास्ता पार, फूंक-फूंककर रखा कदम!

जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति सामने होती है तो इंसान फूंक-फूंककर कदम रखता है जिससे वो किसी मुश्किल में न पड़ जाए. पर सिर्फ इंसान ही एक मात्र ऐसा जीव नहीं है, जो सावधानी बरतता है. अन्य जीवों का भी दिमाग इसी प्रकार चलता है. वो भी मुश्किलों का आंकलन पहले से कर के चलते हैं और फूंक-फूंककर कदम रखना पसंद करते हैं. हाल ही में एक हाथी का वीडियो वायरल (elephant cross road viral video) हो रहा है जो ऐसा ही करता नजर आ रहा है. उसके इस अनोखे स्वभाव को देखकर आपको लगेगा जैसे वो तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है.

इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra elephant video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक हाथी, सड़क के बगल में बने अवरोध, जो कि कुछ तार हैं, को पार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो रास्ता पार कर सके. पर वो यूं ही आगे नहीं बढ़ा जा रहा है. उसकी हरकत को देखकर आनंद महिंद्रा को भी सीख मिली है, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट में लिखा है.

A masterclass from a pachyderm on how to overcome obstacles:

1) Carefully test how strong the challenge really is & where it might have least resistance.

2) Slowly apply pressure at the point of greatest leverage of your own strength.

3) Walk confidently through…

😊 pic.twitter.com/SmYm8iRWKH

