प्लास्टिक की थैली निगल गया हाथी! IFS अधिकारी ने वीडियो शेयर कर सिखाया सबक, कहा- 'जिम्मेदार बनें लोग'

प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, ये तो सब जानते हैं मगर प्लास्टिक को छोड़ने या फिर उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता. विशेषज्ञ बताते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के साथ उसके निस्तारण की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. पर लोग थैलियां और प्लास्टिक के अन्य सामानों को कहीं भी फेंक देते हैं. इनसे जानवरों को भी बहुत खतरा है क्योंकि वो जाने-अंजाने में उसे निगल लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक हाथी प्लास्टिक की थैली (elephant eating plastic viral video) को निगलता दिख रहा है.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) जानवरों से जुड़े रोचक पोस्ट ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक हाथी पन्नी निगलता दिख रहा है. आपने शहरों में गाय या कुत्तों को प्लास्टिक (animals eating plastic) की थैली निगलते देखा होगा. कई बार तो गायों के पेट में थैली जमा हो जाती है जिससे उनका लिवर खराब हो जाता है और मौत हो जाती है. इसी तरह कुत्तों के गले में थैली फंस जाने से भी मौत के मामले देखने को मिलते रहते हैं. हाथी का प्लास्टिक खाना जानवर की सेहत के नजरिए से तो चिंताजनक है ही, साथ में इस बात के लिए भी चिंतित करता है कि हमारा कचरा जंगलों तक पहुंच चुका है.

Only we humans create waste that nature can’t digest☹️

This video said to be from Nilgiri’s breaks my heart. Plastics can be dangerous for even such a gigantic animal. It can block the alimentary canal. Urging everyone to be responsible in safe disposal of single use plastics🙏🙏 pic.twitter.com/fiOsCvRPYI

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 21, 2022