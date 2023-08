Elephant Viral Video: सोशल मीडिया में एक हाथी का कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह अफीम से भरे बैग को ढूंढते हुए दिखता है. ऐसा कर वह हाथी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की जंग में उनका दोस्त साबित होता है. यह घटना साउथ-वेस्ट चीन के युन्नान प्रांत की है, जहां इस हाथी ने अफीम से भरे एक बैग को सूंघकर बॉर्डर पुलिस की मदद की.

स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, युन्नान प्रांत के मेंगमैन टाउनशिप [ Mengman township] में एक जंगली एशियाई हाथी को टहलने के दौरान 2.8 किलोग्राम अफीम की खेप मिली, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में चार हाथियों को एक जंगल से गुजरते हुए देखा जा सकता है. उनमें से एक हाथी ने एक बैग को सूंघ लिया और फिर उसे दूर फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि उन हाथियों के झुंड में से एक हाथी पीछे रह जाता है. तभी वह जमीन पर पड़े एक बैग को सूंघता है. फिर उसे सूंघकर हवा में उछाल देता है. यह बैग काले रंग का होता है. पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद थी. उसकी नजर हाथी द्वारा फेंके गए उस काले बैग पर पड़ गई. पुलिस ने बैग का निरीक्षण करने से पहले हाथियों के वहां से बाहर निकलने तक इंतजार किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कैसे उस बैग में से कपड़ों के बीच छुपा कर रखी गई अफीम को बाहर निकालती है.

यहां देखें वीडियो:

Recently, a video about a wild Asian elephant “helping” the border police in Yunnan Province of southwest China by sniffing out a bag of opium went viral among Chinese netizens. #ChinaBiodiversity #PlanetMatters pic.twitter.com/8U5vTgidaM

— WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) August 24, 2023