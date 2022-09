VIDEO: स्कूल में घुस आया हाथी, लगाने लगा क्लासरूम के बाहर चक्कर, लोगों ने कहा- 'क्यूट छात्र!'

आपने स्कूल जाते बच्चों को तो जरूर देखा होगा. कोई खुशी-खुशी स्कूल जाता है तो किसी को स्कूल जाने पर रुलाई छूटती है. कोई स्कूल जाकर मस्ती करना चाहता है तो कोई दोस्तों से मिलना चाहता है. पर क्या आपने कभी किसी जानवर को स्कूल जाते देखा है? इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक हाथी स्कूल (Elephant roaming inside school) के अंदर खड़ा दिख रह है.

आप सोचेंगे कि भला हाथी स्कूल में क्या कर रहा है! चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है. आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) अक्सर ट्विटर पर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज (Susanta Nanda viral video) पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक हाथी स्कूल (Elephant in school viral video) के अंदर टहलता नजर आ रहा है. हाथी भले ही विशाल होते हैं लेकिन वो भी हर जानवर की तरह तब तक बेहद शांत होते हैं जब तक कि उन्हें परेशान ना किया जाए. इस वीडियो में भी वो शांति से टहलता-घूमता दिख रहा है.

This student came to the school after lot of home work☺️☺️ pic.twitter.com/8JKAaKZ5db

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 24, 2022