Viral Video: हाथी ने महिला को बनाया बेवकूफ! हैट चुराकर करने लगा निगलने का नाटक, खास अंदाज में किया वापिस

सोशल मीडिया पर आपने अक्सर अजब-गजब वीडियोज (Amazing Videos) देखे होंगे और फिर ये भी सोचा होगा कि आखिर ये मुमकिन कैसे है. कई बार ऐसे वीडियोज सामने आ जाते हैं जो हैरान करने वाले तो होते ही हैं, साथ में बेहद फनी (Funny Videos) भी होते हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही फनी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक हाथी, महिला के साथ मस्ती (Elephant Pretend to eat Woman’s Hat) करते नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट फनी सप्लाई पर कुछ दिन पहले ही एक मजेदार वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर लोग चौंक भी रहे हैं और हंसने को मजबूर भी हो जा रहे हैं. वीडियो में एक विशाल हाथी और हैट पहने महिला (Elephant eat hat viral video) दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि वीडियो किसी जंगली इलाके या नेशनल पार्क जैसे एरिया में बनाया गया है.

This elephant pretends to eat a woman’s hat… but then gives it back 😭😂

— Funny Supply (@FunnySupply) December 13, 2021