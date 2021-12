Video: किचन की खिड़की तोड़कर हाथी ने अंदर घुसा दी सूंड! अलमारियों में खाने की तलाश करते नजर आए गजराज

भूख किसी भी जीव को वो करने पर मजबूर कर देती है जो शायद पेट भरने पर वो कभी ना करे. इंसान हो चाहे जानवर, भूखा रहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है. ऐसे में भूख लगने पर खाने की तलाश हर कोई करता है. हाल ही में एक भूखे हाथी (Hungry Elephant Get Inside Kitchen) ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया. यूं तो हाथी बेहद शांत जीव होते हैं मगर एक हाथी की भूख उसे इंसानों के किचन (Elephant in Kitchen viral video) तक खींच लाई. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

जाने-माने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Sushant Nanda Elephant Video) ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में एक हाथी नजर आ रहा है जिसे शायद जोरों की भूख लगी है. अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक घर के किचन में खिड़की के जरिए प्रवेश करने की योजना बनाता है मगर पूरी तरह अंदर ना आ पाने के कारण वो अपनी सूंड (Elephant Search Food in Kitchen with Trunk) अंदर घुसाकर खाने की तलाश करता दिख रहा है.

The elephant is so homely that it wants to close the cupboard before leaving… pic.twitter.com/Yn2jf0eoDD

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 15, 2021