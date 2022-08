गड्ढे में गिरने लगा हाथी तो लोगों ने जेसीबी की मदद से बचाई जान, जानवर ने जताया आभार! देखें Video

इंसान और जानवरों के रहने के लिए भले ही अलग-अलग जगह हों मगर प्रकृति ने दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए ये इंसानों का फर्ज है कि वो सामंजस्य के साथ इस धरती पर रहें और जानवरों की मदद करते चलें. जानवरों की मदद और उनसे प्यारा उस देश में सबसे ज्यादा हो सकता है जहां उन्हें भगवान माना जाता है. हम भारत की बात कर रहे हैं. हमारे देश में हाथी को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, इसलिए हाल ही में जब भारत के एक गांव में हाथी (Elephant rescued using JCB) मुसीबत में फंसा तो उसकी मदद के लिए लोग आ गए और दिमाग लगाकर जान बचा ली.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक हाथी के रेस्क्यू (elephant rescue video in Indian village) का दृश्य दिखाया गया है. हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों ने हाथी (Elephant rescue with excavator) की जान बचाई, उन्होंने पूरी तरह निस्वार्थ भाव और सावधानी से ऐसा किया जिससे उसे जरा भी तकलीफ ना पहुंचे.

A village in India Rescue Elephant Using Excavator…. And It Wave Back to Thanks pic.twitter.com/B5Wc1LCsq4

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 25, 2022