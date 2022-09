VIDEO: कार को कुर्सी बनाकर बैठ गया हाथी, चारों पैरों से चढ़कर गाड़ी का अंजर पंजर कर दिया ढीला!

जंगल के बीच से गुजरने वाले रास्ते बेशक काफी चुनौतियों भरे होते हैं. जानवरों के लिए वो उनके जंगल का एक हिस्सा होते हैं, ऐसे में वो कभी भी रोड पर निकल आते हैं. इस वजह से आने-जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Elephant climb on car video) हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि जब एक हाथी जंगली से गुजर ने वाली रोड पर निकल आता है तो वो कार की क्या हालत करता है!

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया है जो हाथी (elephant sit on car video) की मस्ती से जुड़ा है मगर आपको चौंका देगा. इंसान ने आबादी बढ़ने के कारण जंगली जानवरों के घरों को काटकर अपने लिए सुविधाजनक चीजें बना लीं. ऐसे में जब जानवर उन स्थानों पर आते हैं तो हमें हैरानी होती है, पर सच तो ये है कि वो जानवर अपने ही घर में मौजूद होते हैं. इस वायरल वीडियो में भी ऐसा ही कुछ हुआ.

What do you do when you’re itchy and you’re an elephant? 😂 pic.twitter.com/fYUMYdlO5z

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 6, 2022