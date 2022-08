VIDEO: हाथियों के साथ सेल्फी लेना पड़ गया भारी, रोड पर जानवरों ने खदेड़ा तो डरकर भागे लोग

जिस तरह रिहायशी इलाके इंसान के घर हैं, उसी तरह जंगल जानवरों का घर है मगर हम इंसान ये बात नहीं समझ पाते. जंगल में जाकर अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे जानवरों को लगता है कि इंसान उनके घर में घुस रहे हैं. हाल ही में इसी प्रकार की गलती कुछ लोगों ने कर दी जब वो जंगल से गुजरने वाली सड़क पर हाथियों से मिले. उन्होंने हाथियों (Elephants chase youth taking selfie) के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.

तमिलनाडु सरकार में अपर मुख्य सचिव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन, आईएएस अधिकार सुप्रिया साहू (Supriya Sahu) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोगों की बेवकूफी साफ नजर आ रही है. वीडियो में कुछ युवक (Boys click selfie with elephant makes animal angry) हाथियों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में दिख रहे हैं. ऐसी गलतियां लोग अक्सर कर देते हैं. आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जब लोग जू में या किसी नेशनल पार्क में जाकर शेर-चीता जैसे खूंखार जानवरों के साथ सेल्फी लेने लगते हैं.

Selfie craze with wildlife can be deadly. These people were simply lucky that these gentle giants chose to pardon their behaviour. Otherwise, it does not take much for mighty elephants to teach people a lesson. video-shared pic.twitter.com/tdxxIDlA03

