VIDEO: सड़क पार कर रहे हाथियों के लिए शख्स ने रोकी गाड़ी, जाते-जाते हाथी ने सूंड उठाकर किया 'धन्यवाद'!

अगर कोई शख्स गाड़ी से जंगल के बीच से होकर गुजरता है तो उसे इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो गाड़ी सतर्क हो कर चलाए क्योंकि अक्सर कई जानवर जंगलों के बीच से बनी सड़कों को पार करते रहते हैं और ऐसे में बड़ा हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है. मगर जब इंसान जानवरों का खयाल कर अच्छे से गाड़ी चलाए तो फिर ऐसे में जानवर भी इंसानों का आभार व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एक शख्स ने कुछ हाथियों (Elephant thanked man for stopping car viral video) के लिए अपनी गाड़ी रोक दी.

अपने अजब-गजब वीडियोज (Weird video) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट Buitengebieden जानवरों से जुड़े कई फनी और क्यूट वीडियोज शेयर करता रहता है जिसमें जानवरों की मस्ती साफ नजर आती है. हाल ही में इस पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि जानवर भी कैसे इंसानों के प्रति आभार (Elephant showed gratitude to man) व्यक्त करते हैं.

