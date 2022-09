आर्मी अस्पताल में घुस आए हाथी, लगाने लगे चक्कर! लोगों ने कहा- 'स्पेशल 'टस्क' फोर्स का औचक निरीक्षण'

जंगली जानवर जब जंगलों में दिखते हैं, तभी अच्छे लगते हैं, कहीं अगर वो रिहायशी इलाकों में घुस आए तो लोग उन्हें देखकर हैरान-परेशान हो जाते हैं, और अगर वो किसी अस्पताल में घुस गए, तब तो फिर चर्चे ही होने लगते हैं, जैसे इन दिनों बंगाल के एक अस्पातल (Elephants enter Bengal hospital) के हो रहे हैं. इन दिनों एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें हाथी अस्पताल (elephants entered Indian army Hospital) की लॉबी में टहलते दिख रहे हैं.



आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा और ट्विटर यूजर तमल साहा ने हाल ही में कुछ फोटोज और एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि कैसे कुछ हाथी (Elephants inside hospital video) बंगाल के जलपाईगुड़ी (Jalpaiguri, Bengal) में स्थित बिन्नागुरी के आर्मी अस्पताल (Army Hospital, Binnaguri) में घुस गए. लोग इस बात से हैरान होते हैं जब जंगली जानवर शहरों में दिखाई दे जाते हैं मगर सच तो ये है कि बढ़ती आबादी के कारण हमने उनके घर यानी जंगल काट दिए, इसलिए वो अपने घर की ही तलाश में आ जाते हैं, ना कि हमारे घर में घुसना उनका उद्देश्य है.

#WATCH : When Gajraj entered inside Binnaguri #IndianArmy hospital in #Bengal and then got confused as which human doctor chamber to knock, who to visit. 🙂 pic.twitter.com/MjYKEDh5pB

