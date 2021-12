VIDEO: 1 साल बाद अपने मालिक से मिलकर नहीं रहा हाथियों की खुशी का ठिकाना, देखते ही लगा लिया गले!

इंसान और जानवरों का रिश्ता बेहद खास होता है. यूं तो माना जाता है कि इंसान जानवर को ज्यादा प्यार करता है लेकिन जब हम जानवरों के प्यार को महसूस करते हैं तो पता लगता है कि इंसानों का प्यार उसके सामने कुछ भी नहीं है. हाल ही में जानवरों के प्यार से जुड़ा एक बेहद इमोशनल वीडियो (Animals Emotional Video) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें हाथी अपने मालिक (Elephants Meet Caretaker after 1 year) से कई दिन बाद मिलते दिख रहे हैं.

वायरल वीडियोज पोस्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_ ने हाल ही में एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि 14 महीने बाद कुछ हाथी (Elephants Cute Video) जब अपने केयरटेकर से मिलते हैं तो ऐसा नजारा होता है. वीडियो में एक पहाड़ी इलाके के बीच से नदी (Elephants in river video) बहती नजर आ रही है जिसमें काफी दूर से कुछ हाथी चले आ रहे हैं.



मालिक को देखते ही हाथियों ने लगाया गले

हाथियों के झुंड को देखकर उनका मालिक जोर से आवाज लगाता है. हैरानी की बात ये है कि हाथी इतनी दूर से अपने मालिक की आवाज पहचान लेते हैं और वहीं से सूंड उठाकर गर्जना करने लगते हैं. जैसे ही वो मालिक को देखते हैं, वैसे ही उनकी चाल में तेजी आ जाती है और वो मालिक के पास जल्दी आने की कोशिश करने लगते हैं. कुछ ही पल में वो मालिक के पास दौड़े चले आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं. अपनी सूंड से वो उसका सिर भी छूते नजर आ रहे हैं.

This is my friend Derek Thompson. He left his career as a Toronto firefighter to devote his life to caring for elephants. This is on the sanctuary in Thailand he and his wife Lek started.

