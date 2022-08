VIDEO: पुराने मालिक की आवाज सुनकर दौड़े चले आए हाथी, प्यार जताने का तरीका देख हो जाएंगे इमोशनल

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों भले ही एक दूसरे से अलग हों मगर दोनों अलग भी नहीं रह सकते. आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि जैसे जानवरों से इंसानों का प्यार देखा होगा, मगर क्या आपने कभी किसी व्यक्ति का प्यार, हाथियों से देखा है? इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी के प्यार में हाथी (Elephants run towards old caretaker video) दौड़े चले आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो आपको भावुक कर देगा. इसका कारण है कि वीडियो में कई हाथियों और एक शख्स (elephants loving old caretaker video) के बीच प्यार दिख रहा है. इस लगाव को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता दिखाया जा रहा है, बल्कि आपको इंसानों के बीच का ही प्यार नजर आएगा.

Elephants come running when they hear their old caretaker’s voice… they never forget anything. pic.twitter.com/pXB3FFkko7

