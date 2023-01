IAS अधिकारी ने शेयर किया सबसे दुर्लभ बंदर का वीडियो! शेर की तरह चेहरे पर उगे हैं बाल, इंसानों से रहते हैं दूर

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो लंबे समय से इस धरती पर मौजूद थे पर वक्त के साथ वो विलुप्त होने के कगार पर आ गए. कभी डायनासोर इस धरती पर मौजूद थे तो कभी डोडो जैसे पक्षी भी यहां विचरण करते थे. पर समय के साथ कई जीव दुर्लभ होने के कगार पर आ गए और या तो वो गायब ही हो गए, या फिर उनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है. ऐसे ही एक दुर्लभ बंदर (Rare monkey viral video) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो काफी कम लोगों को नजर आता है.

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (Supriya Sahu IAS) अक्सर अजबगजब वीडियोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक विचित्र बंदर (Endagered monkey in jungle viral video) नजर आ रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया ने लिखा- “गूढ़, आश्चर्यजनक और कुछ हद तक रहस्यमय, लायन टेल्ड मकाक (Lion tailed Macaques) पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं. ये विलुप्त होने की कगार पर हैं और सिर्फ कुछ हज़ार ही बचे हैं. आवास संरक्षण उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है. ये सेंथिल नटराजन की एक दुर्लभ फुटेज है.”

Enigmatic,stunning & somewhat mysterious,Lion tailed Macaques are endemic to Western Ghats. Highly endangered as only a couple of thousands of them are left.Habitat protection is important for their survival. Here is a rare footage by Senthil Natrajan pic.twitter.com/7VFOA7bCtL

