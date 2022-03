होटल के कमरे की वजह से बर्बाद हुई कपल की छुट्टियां! दीवार पर लगा खून देख उड़े होश

हर कोई अपने खाली वक्त में फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहता है. ऐसे में लोग बजट के अनुसार अच्छे से अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन तलाशते हैं और अच्छे होटलों में अपनी बुकिंग करते हैं. ये दो चीजें अगर मनपसंद की मिल जाएं तो छुट्टी का मजा दुगना हो जाता है. मगर एक कपल के लिए मजा, सजा बन गया. कपल ने इंग्लैंड के होटल (Couple found blood in England hotel room) में रोमांटिक हॉलीडे मनाने के लिए ठहरने का मन बनाया मगर होटल का अनुभव इतना बुरा था कि उनकी छुट्टियां बर्बाद हो गईं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार केटी मॉस (Katie Moss) और उनके पार्टनर रोमांटिक हॉलीडे (Couple went on romantic holiday disgusted with dirty hotel room) के लिए ब्लैकपूल के नॉर्ब्रेक कासल होटल (Blackpool’s Norbreck Castle Hotel) में रुकने गए थे. ये होटल ब्रिटानिया होटल्स (Britannia Hotels) नाम की होटल कंपनी द्वारा चलाया जाता है जो ये दावा करता है कि उनके होटल बेहद भव्य और ऊर्जा से भरे होते हैं. मगर ये बातें केटी और उनके पार्टनर को बिल्कुल हवाई लगीं जब वो होटल में रुकने गईं.

कमरे की हालत देख उड़े कपल के होश

रिपोर्ट के अनुसार केटी ने बताया कि होटल का कमरा बेहद गंदा था. उन्होंने बर्मिंघम लाइव वेबसाइट से बात करते हुए दावा किया कि उनके कमरे में खून का निशान भी था. जब दीवार के अलावा उन्होंने दरवाजे पर भी खून देखा तो उनके होश उड़ गए. इसके अलावा कमरे में से गंदी बदबू आ रही थी जैसे वहां कुछ सड़ रहा होग. उन्होंने बताया कि बाथरूम का शावर टूटा हुआ था और कालीनें भी बिल्कुल गंदी थीं.

एक रात रुकने के कपल ने दिए 8 हजार रुपये

रिपोर्ट के अनुसार इस 3 स्टार होटल में एक रात रुकने का किराया 8 हजार से ज्यादा रुपये था. केटी और उनके पति क्रिसमस के वक्त पिछले साल वहां गए थे. उन्होंने सोचा था कि क्रिसमस डिनर वो वहीं करेंगे मगर वहां की गंदी सर्विस को देखकर उन्होंने बाहर खाना खाया. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि जब केटी बर्मिंघम में अपने घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर पर खटमल के काटने के निशान थे. वो दंग हैं कि इतने बड़े होटल की इतनी बुरी सुविधा कैसे हो सकती है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news