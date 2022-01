रहस्यमयी बीमारी के कारण समुद्र तट पर जाने वाले कुत्तों की हो जा रही मौत! डॉक्टरों के भी उड़े होश

यूं तो कुत्ते बेहद बहादुर और वफादार होते हैं मगर उनमें भी ऐसी कई बीमारियां (Disease of Dogs) पाई जाती हैं जो उन्हें कमजोर बना देती हैं. जानवरों से जुड़ी कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो बेहद जानलेवा (Deadly Dog Diseases) होती हैं और जिनका इलाज कई बार संभव नहीं होता है. मगर इन दिनों इंग्लैंड के समुद्री तट के पास एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी (Mystery Disease on England Coastal areas kill dogs) फैल चुकी है जिससे कुत्तों की मौत हो जा रही है और हैरानी की बात ये है कि जानवरों के डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में नहीं पता है.

मिरर न्यूज वेबसाइट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में विचित्र घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि 22 जनवरी को क्रोनिकल लाइव वेबसाइट ने ये रिपोर्ट किया था कि इंग्लैंड के मिडिल्सबोरो (Middlesborough, England) में मौजूद बीचों पर जाने वाले कुत्ते गंभीर रूप से बीमार पड़ जा रहे हैं कई की तो मौत भी हो चुकी है. इस वजह से कुत्तों को मालिकों को ये तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि वो कुत्तों (Dog falling ill after going to beach in england) को लेकर बीच पर ना जाएं.

बीमार पड़ रहे हैं कुत्ते

ब्रिटिश चैनल आईटीवी के एक कार्यक्रम में वेटरनरी ब्रॉडकास्टर स्कॉट मिलर ने भी ये दावा किया था कि कुत्ते रहस्यमयी बीमारी के कारण बीमार पड़ रहे हैं और कई मामलों में उनकी मौत भी हो गई है. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि समुद्र तट से दूर देश के अन्य इलाकों जैसे, हंबरसाइड, डीवोन, कॉर्नवॉल और लंदन के दक्षिणी कोस्ट के कुत्ते भी बीमार पड़ रहे हैं मगर उनकी बीमारी उत्तर में होने वाली मौतों से जुड़ी हुई नहीं लग रही है.

क्या है रहस्यमयी बीमारी?

हैरानी की बात ये है कि जानकारों को भी नहीं पता कि रहस्यमयी बीमारी है क्या. डॉक्टर स्कॉट का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मामले पर रिसर्च जारी है और जल्द ही इसके बारे में पता चलेगा. जानकारों ने बताया कि इस मामले में पहला केस न्यू ईयर ईव पर सामने आया था. यॉर्कशायर लाइव से बात करते हुए ब्रोगन प्राउड नाम की एक जानवरों की नर्स ने कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर काम कर रही थीं जब उन्होंने गौर किया कि बीच पर आने वाले कुत्तों को उल्टियां होने लग रही हैं और उन्हें डायरिया हो जा रहा है. यॉर्कशायर लाइव ने रिपोर्ट में बताया है कि 150 से ज्यादा कुत्ते बीच पर सिर्फ टहलने के बाद बीमार पड़ गए हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News