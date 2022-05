शख्स ने किया सपने में भविष्य दिखने का दावा! वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से पहले ही कर चुका था भविष्यवाणी

जरा सोचिए, आपको रात में एक सपना आए और कुछ ही दिन में वो सपना सच हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुमकिन है कि आप हैरान हो जाएं और ये भी मुमकिन है कि आप इसे महज एक संयोग मानें. पर तब क्या हो अगर आपका एक ही नहीं, कई सपने सच होने लगें? ये जानकर तो कोई भी हैरत में पड़ सकता है. ऐसा ही कुछ एक ब्रिटिश शख्स (British Man Dream Detective) के साथ होता है जिसने सपने में भविष्य दिखने का दावा किया है और वो अपनी इस विचित्र सुपरपावर (Weird superpower of man) के कारण काफी चर्चा में रहता है.

साल 1951 में इंग्लैंड (England man claim to see future in dreams) में पैदा हुए क्रिस रॉबिनसन (Chris Robinson) का बचपन तो आम बच्चों की ही तरह था मगर जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने दावा करना शुरू किया कि वो जो भी सपने में देखते हैं, वो सच हो जाता है. इस बात पर पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया मगर बड़े होते-होते उन्होंने जो अजीबोगरीब दावे किए, उन्हें जानकर लोग भी हैरानी में पड़ गए.

10 साल की उम्र से आने लगे सपने

साल 1990 में क्रिस, ब्रिटिश टीवी शो स्ट्रेंज बट ट्रू का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने दावा किया था कि उनके सपने में एक एयर शो दिखा था जिसमें एक प्लेन क्रैश हो जाता है मगर पायलट बच जाते हैं क्योंकि उनके पास पैराशूट थे. जब उनके साथ ऐसा सच में हुआ तब वो चौंक गए. उन्होंने पुलिस को फोन कर इस बारे में चेतावनी भी दी थी मगर तब उन्होंने नहीं सुना. मगर बाद में जब ऐसा हो गया तो उन्हें भी क्रिस पर शक होने लगा.

World Trade Center के हमले का भी देखा था सपना

रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिस ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे से काफी पहले एक सपना देखा था जिसमें उन्हें दिखा था कि न्यूयॉर्क शहर की एक बड़ी इमारत में प्लेन घुस गया है. क्रिस के अनुसार ये सपना उन्हें 5 अगस्त 2001 को आया था. उस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर गैरी स्कवॉर्ट्ज क्रिस पर एक शोध कर रहे थे जिसके कारण क्रिस अमेरिका में ही थे. जब वो इंग्लैंड वापिस आ गए तो उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ा ये सपना ज्यादा आने लगा. यहां तक कि 9 सितंबर 2001 को उन्होंने ब्रिटेन स्थित अमेरिकी एंबेसी को एक खत लिख कर इस बारे में चेतावनी भी दी थी. रिपोर्ट्स की मानें तो 2002 में सीक्रेट सर्विस ने क्रिस से इस मामले को लेकर पूछताछ भी की थी. यही नहीं, क्रिस ने तो ये भी दावा किया था उन्होंने माइकल जैक्सन, प्रिसेस डायना आदि जैसे लोगों की मौत का भी सपना देखा था. वो खुद को ड्रीम डिटेक्टिव बताते हैं और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने कुछ केस भी हल किए हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने सपनों के लेकर किताबें भी लिखी हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news