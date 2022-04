खरीदने के कुछ ही देर बाद 2.5 करोड़ की कार का हुआ एक्सिडेंट, 'फरारी की सवारी' शख्स को पड़ गई महंगी!

कई लोगों को महंगी गाड़ियां (Costly cars) खरीदना पसंद होता है. हालांकि कीमती गाड़ी खरीदने का शौक हर कोई पूरा नहीं कर सकता. बड़ी कंपनियों की स्पोर्ट्स कारें इतनी महंगी होती हैं कि उनको खरीदना सिर्फ अमीरों के बस की बात है. पर जब कोई कीमती गाड़ियां खरीद लेता है तो फिर उसे सहेजने की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है. हाल ही में इंग्लैंड के एक शख्स ने करोड़ों (England man crashed 2.5 crore rupees car hours after buying) की गाड़ी खरीदी मगर उसके साथ हादसा हो गया जिसमें वो तो सुरक्षित है पर गाड़ी (Man crashed ferrari after buying) की बुरी हालत हो गई.

सोशल मीडिया पर एक शख्स के काफी चर्चे हैं. उसका एक्सिडेंट हुआ मगर लोगों को उसकी चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उसकी कार की हालत बिगड़ गई है. अब आप कहेंगे कि कार में ऐसा क्या खास है कि लोग शख्स की नहीं, कार की चिंता कर रहे हैं. दरअसल, शख्स ने 2.5 करोड़ रुपये की कार खरीदी और खरीदने के कुछ ही पल बाद उसका एक्सीडेंट (Man met with accident right after buying car) हो गया.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022