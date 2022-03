9 महीने की प्रेग्नेंट महिला जितना बढ़ गया शख्स का पेट! बेहद चौंकाने वाली है वजह

इंसानी शरीर काफी अजीबोगरीब होता है. उससे भी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली होती हैं शरीर से जुड़ी बीमारियां जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं. अगर शरीर का ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है जैसे इंग्लैंड के एक शख्स के लिए खड़ी हो गई जब उसका पेट किसी 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला (Man looks like 9 month pregnant due to hernia) जितना बढ़ गया. इसके पीछे की जो वजह है वो काफी चौंकाने वाली है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर (South Yorkshire, England) में रहने वाले 46 साल के गैरी यूरिन (Garry Urien) काफी मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं. हर्निया के चलते गैरी का पेट बाहर निकल आया है और अब इतना ज्यादा फूल गया है कि प्रेग्नेंट लग रहे हैं. उनके हर्निया की वजह भी काफी चौंकाने वाली है. यॉर्कशायर लाइव से बात करते हुए गैरी की 57 साल की पत्नी जुलिया (Julia) ने कहा कि फरवरी 2021 में अचानक गैरी के पेट में जबरदस्त दर्द हुआ जब उनको अस्पताल ले जाया गया.

गैरी अपनी सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं. (फोटो: Garry Urien)

अपेंडिक्स के कारण हो गया हर्निया

एमआरआई के बाद पता चला कि उन्हें अपेंडिसाइटिस (appendicitis) है. रॉदरहैम अस्पताल में उनकी सर्जरी को 3 बार पहले टाला गया मगर उनका अपैंडिक्स फट गया और उनकी तत्काल सर्जरी करनी पड़ी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी सर्जरी के दौरान उनकी लगभग मौत हो जाती मगर जान बच गई. सर्जरी के बाद अपेंडिक्स को तो निकाल दिया गया मगर इसके बाद गैरी की बड़ी आंत एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ गई जिसके कारण उनको काफी बड़ा हर्निया (Hernia Surgery) हो गया.

गैरी को होती है काफी समस्या

जुलिया ने बताया कि गैरी को अब काफी समस्या होती है. वो शर्म के कारण घर से नहीं निकलते क्योंकि लोग उन्हें घूरने लगते हैं. पहले उन्हें जहां 34 साइज की जीन्स अट जाती थी अब उनके लिए 54 साइज की जीन्स खरीदनी पड़ती है. वो अपने मोजे भी खुद से नहीं पहन पाते. जुलिया ने कहा कि उनकी तबीयत खुद खराब रहती है, ऐसे में उन्हें गैरी का भी ध्यान रखना पड़ता है. अब गैरी और जुलिया सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं. कोविड-19 के कारण सर्जरी को बार-बार टाल दिया जा रहा है.

