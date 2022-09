77 साल बाद अपने भाइयों से मिलकर आ गए शख्स की आंख में आंसू! मां ने जन्म देते ही कर दिया था दान

जब लोग अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी करते हैं तो उन्हें अपने घर की याद बहुत सताती है, ऐसे में जब वो कुछ दिनों बाद उनसे मिलते हैं तो भावुक हो जाते हैं. पर हाल ही में एक शख्स अपने परिवार से 77 साल (Man meets brothers after 77 years) बाद मिल रहा था, तो सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी! ये कहानी है इंग्लैंड एक एक बुजुर्ग (England old man meet brothers after 77 years) व्यक्ति की जो जन्म से ही अपने परिवार से अलग हो गया था, और इसके पीछे उसकी अपनी मां जिम्मेदार है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार रटलैंड (Rutland, England) में रहने वाले 77 साल के क्रेग डंडरडेल (Craig Dunderdale) हाल ही में 4500 मील दूर अमेरिका के कोलोराडो (Colorado, America) अपनी पत्नी जिल के साथ पहुंचे. यहां वो अपने दो भाइयों से मिले. 81 साल के डैन एलनट (Dan Allnut) और 83 साल के फ्रैंक (Frank), क्रेग के बड़े भाई हैं मगर वो उनसे पूरे 77 साल (brothers reunited after 77 years) बाद मिल रहे थे. आप सोचेंगे कि भाई होने के बावजूद भी ये कैसे मुमकिन है. दरअसल, क्रेग की असली मां एलिजा के दो बच्चे थे. उनके पति सेना में थे और वो दूसरे विश्व युद्ध के लिए गए थे. तभी उन्हें एक अमेरिकी सैनिक से प्यार हो गया. एलिजा को लगा था कि उनके पति युद्ध से नहीं लौटेंगे. मगर जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि पत्नी ने बेवफाई की है और वो प्रेग्नेंट है.

मां ने कर दिया था क्रेग को दान

उन्होंने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और कहा कि पैदा होते ही इसे वो किसी और के गोद लेने के लिए दान कर देंगे. एलिजा ने भारी मन से ऐसा किया और जन्म के वक्त ही नर्स क्रेग को लेती गईं. साल 1946 में उन्हें दूसरे परिवार ने गोद ले लिया. उनके नए माता-पिता बहुत अच्छे थे मगर जब वो 11 साल के थे तो उनकी मां ने मरने से एक हफ्ते पहले क्रेग को सच बता दिया कि वो उनकी असली मां नहीं हैं और उन्होंने क्रेग को गोद लिया है. जब क्रेग 30 साल के हुए तो पहली बार उन्होंने अपनी मां से संपर्क करने का सोचा मगर उनके पति ने ऐसा होने नहीं दिया. फिर क्रेग ने अपने पिता को खोजने के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने साल 2009 में एंसेस्ट्री नाम की एक वेबसाइट को जॉइन किया जो डीएनए टेस्ट करवाकर दुनियाभर में लोगों के परिवारों को जोड़ती है.

सौतेले भाइयों से मिले क्रेग

साल 2017 में क्रेग ने डीएनए टेस्ट करवाया और साल 2019 में उन्हें एक मेल आया जिसमें बताया गया था कि अमेरिका में एक आदमी मिला है जो उनका सौतेला भाई है. क्रेग ने काफी हिम्मत कर अमेरिका जाने का फैसला किया और हाल ही में उनसे मिलने गए. अब वो भाइयों से मिलकर बहुत खुश हैं क्योंकि वो तीनों एक ही मां के बेटे हैं. क्रेग ने कहा कि भाइयों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और अब जितना मुमकिन है वो उनसे मिलते रहेंगे.

