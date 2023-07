डॉल जैसी दिखना चाहती हैं जुड़वां बहनें, 1 करोड़ में करवाई प्लास्टिक सर्जरी! पर लुक से नहीं हुईं संतुष्ट

हर इंसान चाहता है कि वो बेहद खूबसूरत लगे, दूसरों से बेहतर नजर आए और हर कोई उसे पसंद करे. कुछ लोग खूबसूरती पाने के लिए पार्लर जाते हैं, रूप-रंग को संवारते हैं पर कुछ लोग तो सुंदरता के लिए इतने सनकी बन जाते हैं कि फिर वो करोड़ों रुपये खर्च करने में भी नहीं झेंपते. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड की दो जुड़वां बहनों ने भी किया है. उन्हें खुद को गुड़िया (Twin sisters surgery to look like doll) जैसा बनाना था. इस वजह से उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के स्टॉकटन-ऑन-टीस (Stockton-on-Tees, England) नाम के शहर की रहने वाली डॉली और डेज़ी सिंप्सन (Dolly and Daisy Simpson) की एक ही चाहत है. वो ये कि दोनों खुद को डॉल जैसा बनाना चाहती हैं. यानी वैसा ही लुक, चेहरा, शरीर…और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं. जुड़वां बहनों ने अब तक इस लुक को पाने के लिए 1.4 करोड़ रुपये (Sisters spent 1 crore rupees on surgery) खर्च कर दिए हैं.

दोनों अब ओन्लीफैंस पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाती हैं. (फोटो: Instagram/daisysimpsonxox)

अपने लुक से नहीं हैं संतुष्ट

दोनों ने अपने ऊपर 73 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी के लिए खर्च किए हैं. बहनों ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि इतनी सर्जरी करवाने के बावजूद वो अपने लुक से खुश नहीं हैं. वो जिस तरह का लुक चाहती हैं, उस तक पहुंचने के लिए अगर उन्हें कई बार और सर्जरी करवानी पड़ेगी तो वो खुशी-खुशी करवाने को तैयार हैं. उनका कहना है कि वो अपनी नाक और छाती को भी सर्जरी से सुधारना चाहती हैं जिससे अपनी मनपसंद छवि को हासिल कर सकें.

करवा चुकी हैं कई सर्जरी

दोनों को प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया काफी दिनों से आ रहा था क्योंकि वो अपने लुक को लेकर हीन मेहसूस करती थीं. उनके नैन-नक्श आम से थे जो उन्हें पसंद नहीं आता था. उनका कहना है कि स्कूल के ही दिनों से उन्हें काफी चिढ़ाया जाता था जिसकी वजह से उनके अंदर आत्म सम्मान की भी कमी आने लगी थी. दोनों बहनें सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस पर अश्लील कंटेंट बनाकर रुपये कमाती हैं और उन्हीं रुपयों को सर्जरी में खर्च करती हैं. अब तक उन्होंने नाक की सर्जरी, ब्रेस्ट इंप्लांट, प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी, फिलर, बोटॉक्स, मोटापा कम कराने की सर्जरी और ब्राजीलियन बट लिफ्टिंग सर्जरी करवाई है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news